Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 21:15 | Обновлено 02 августа 2022, 21:37
1183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу

25-летний полузащитник Эннур Тотре продолжит карьеру в полтавской команде

02 августа 2022, 21:15 | Обновлено 02 августа 2022, 21:37
1183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу
macedonianfootball. Эннур Тотре

Македонский хавбек Эннур Тотре официально перешел из албанской «Тираны» в полтавскую «Ворсклу».

Переход подтвердил албанский клуб.  Ожидается, что полузащитник подпишет контракт на три сезона, а его зарплата будет составлять 180 тысяч евро в год.

По неофициальным данным, за трансфер 25-летнего македонца украинский клуб заплатил 250 тысяч евро + 50 тысяч бонусами.

Тотре за минувшей сезон в «Тиране» сыграл 40 матчей и забил 5 голов. До того 7 сезонов выступал за македонскую «Шкендию». Он также провел 2 матча за сборную Северной Македонии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши
ОФИЦИАЛЬНО. Специя снова арендовала Коваленко у Аталанты
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Эннур Тотре Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Тирана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АПЛ планирует публиковать переговоры арбитров по системе VAR
Футбол | 02 августа 2022, 13:33 6
АПЛ планирует публиковать переговоры арбитров по системе VAR
АПЛ планирует публиковать переговоры арбитров по системе VAR

Очень много поклонников данной инициативы

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 02 августа 2022, 13:15 31
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЧ

Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
Футбол | 02.08.2022, 20:29
Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
Бокс | 02.08.2022, 08:25
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Футбол | 02.08.2022, 14:20
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
На шахматной Олимпиаде Украина не смогла обыграть Кубу. Кто подвел команду?
31.07.2022, 22:40
Другие виды
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
01.08.2022, 06:45 6
Футбол
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
01.08.2022, 12:38 11
Футбол
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
01.08.2022, 11:20 3
Теннис
Известная чешская теннисистка завершила карьеру
Известная чешская теннисистка завершила карьеру
31.07.2022, 22:55
Теннис
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
31.07.2022, 21:40 3
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
31.07.2022, 19:07 1
Футбол
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
02.08.2022, 09:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем