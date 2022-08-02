ОФИЦИАЛЬНО. Македонский хавбек перешел из Тираны в Ворсклу

Македонский хавбек Эннур Тотре официально перешел из албанской «Тираны» в полтавскую «Ворсклу».

Переход подтвердил албанский клуб. Ожидается, что полузащитник подпишет контракт на три сезона, а его зарплата будет составлять 180 тысяч евро в год.

По неофициальным данным, за трансфер 25-летнего македонца украинский клуб заплатил 250 тысяч евро + 50 тысяч бонусами.

Тотре за минувшей сезон в «Тиране» сыграл 40 матчей и забил 5 голов. До того 7 сезонов выступал за македонскую «Шкендию». Он также провел 2 матча за сборную Северной Македонии.