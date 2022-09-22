Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец взял в аренду форварда полтавской Ворсклы
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:17
593
0

Ингулец взял в аренду форварда полтавской Ворсклы

Нападающий Даниил Кравчук заявлен на сезон за команду из Петрово

22 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:17
593
0
Ингулец взял в аренду форварда полтавской Ворсклы
УАФ. Даниил Кравчук

Клуб УПЛ «Ингулец» взяв в аренду форварда полтавской «Ворсклы» Даниила Кравчука.

21-летний нападающий Даниил Кравчук заявлен на сезон за команду из Петрово.

На официальном сайте УПЛ появился профиль Кравчука с указанием принадлежности «Ингульцу».

В текущем сезоне Даниил сыграл за «Ворсклу» 3 матча в УПЛ и 2 поединка в Лиге конференций, без забитых мячей.

По теме:
Металлист 1925 отправил двух игроков в аренду в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Даниил Кравчук Ингулец Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
Футбол | 22 сентября 2022, 20:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко

Президент «Левадии» Виктор Левада пояснил причины такого решения

ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
Футбол | 22 сентября 2022, 01:23 44
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»

Главный тренер сборной Украины пояснил причины поражения от Шотландии

Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Война | 22.09.2022, 00:15
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Футбол | 22.09.2022, 11:42
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
ВИДЕО. Легендарный македонский футболист объявил о завершении карьеры
Футбол | 22.09.2022, 19:35
ВИДЕО. Легендарный македонский футболист объявил о завершении карьеры
ВИДЕО. Легендарный македонский футболист объявил о завершении карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
путин объявил частичную мобилизацию на россии
путин объявил частичную мобилизацию на россии
21.09.2022, 09:38 18
Война
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
22.09.2022, 14:24 28
Футбол
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
20.09.2022, 21:10
Теннис
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
20.09.2022, 23:35
Бокс
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
21.09.2022, 04:45
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности