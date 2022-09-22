Ингулец взял в аренду форварда полтавской Ворсклы

Клуб УПЛ «Ингулец» взяв в аренду форварда полтавской «Ворсклы» Даниила Кравчука.

21-летний нападающий Даниил Кравчук заявлен на сезон за команду из Петрово.

На официальном сайте УПЛ появился профиль Кравчука с указанием принадлежности «Ингульцу».

В текущем сезоне Даниил сыграл за «Ворсклу» 3 матча в УПЛ и 2 поединка в Лиге конференций, без забитых мячей.