Украина. Премьер лига22 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:17
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Ингулец взял в аренду форварда полтавской Ворсклы
Нападающий Даниил Кравчук заявлен на сезон за команду из Петрово
22 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:17
593
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Клуб УПЛ «Ингулец» взяв в аренду форварда полтавской «Ворсклы» Даниила Кравчука.
21-летний нападающий Даниил Кравчук заявлен на сезон за команду из Петрово.
На официальном сайте УПЛ появился профиль Кравчука с указанием принадлежности «Ингульцу».
В текущем сезоне Даниил сыграл за «Ворсклу» 3 матча в УПЛ и 2 поединка в Лиге конференций, без забитых мячей.
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