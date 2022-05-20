Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Форвард вернется в киевское «Динамо»
22-летний форвард «Сампдории» Владислав Супряга не продолжит карьеру в генуэзском клубе в следующем сезоне.
Футболист был арендован итальянцами у «Динамо» в январе сроком на полгода с опцией выкупа, однако руководство «Сампдории» не планирует воспользоваться возможностью оставить украинца в клубе в дальнейшем.
Очевидно, выступления и старания в тренировочном процессе Супряги не впечатлили боссов и тренерский штаб «Сампдории», так как ему было доверено провести за команду лишь 24 минуты в одном поединке Серии А.
Накануне сообщалось, что Супряга присоединился к молодежной сборной Украины, несмотря на то, что сезон в чемпионате Италии еще не финишировал.
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