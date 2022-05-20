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  4. Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 12:16 |
3685
10

Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги

Форвард вернется в киевское «Динамо»

20 мая 2022, 12:16 |
3685
10
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

22-летний форвард «Сампдории» Владислав Супряга не продолжит карьеру в генуэзском клубе в следующем сезоне.

Футболист был арендован итальянцами у «Динамо» в январе сроком на полгода с опцией выкупа, однако руководство «Сампдории» не планирует воспользоваться возможностью оставить украинца в клубе в дальнейшем.

Очевидно, выступления и старания в тренировочном процессе Супряги не впечатлили боссов и тренерский штаб «Сампдории», так как ему было доверено провести за команду лишь 24 минуты в одном поединке Серии А.

Накануне сообщалось, что Супряга присоединился к молодежной сборной Украины, несмотря на то, что сезон в чемпионате Италии еще не финишировал.

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Владислав Супряга Сампдория Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы трансферы Серии A
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Источник SampNews24
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Ostrov Khortitsa
бездарь, просто бездарь((( сколько еще ему надо давать шансов?
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+1
Am
Супряга,все...нажаль...
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+1
Rolan Stkomarovskiy
Еще одного чемпиона мира U-20 "раскрыли" наши эксперты и тренера. Что в принципе неудивительно, а закономерно.
Константин Кравченко: «Палкин сказал: «Нам проще убить тебя как футболиста, чем отдать какому-то клубу, чтобы ты нас обыгрывал»
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0
Aleksandr Plutakhin
уход из Днепра1 - самая большая его ошибка. И то, как часто он ее совершает, говорит о том, что с логикой у него не все в порядке. Всевишний дал талант, а вот мозгов не додал. А сегодня и Днепру он врядли будет  нужен.
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0
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shoko
Є таке поняття "переоцінений актив". От і приклади. Супряга,Циганков у ДК - переоцінені активи.Клуб хоче за них більше ніж вони того варті.І якщо Циганков ще час від часу,коли не вічнотравмований, виблискує у ДК. То Супряга і самому ДК не особо потрібен.ШД теж довго балувався подібним, докі не зрозумів що ринок так не працює. Приклади продажів далеко не останніх молодих гравців за адекватні кошти: Маліновський, Зубков, Петряк і т.д. Два з них вже гравці збірної. Всі троє ведучі гравці своїх клубів. А у ШД згнили б на лавці.
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Юрій Мельник
Затяжний депр із-за Савіної?
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acfred
ну так собі ) сподівались на краще..
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