Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги

22-летний форвард «Сампдории» Владислав Супряга не продолжит карьеру в генуэзском клубе в следующем сезоне.

Футболист был арендован итальянцами у «Динамо» в январе сроком на полгода с опцией выкупа, однако руководство «Сампдории» не планирует воспользоваться возможностью оставить украинца в клубе в дальнейшем.

Очевидно, выступления и старания в тренировочном процессе Супряги не впечатлили боссов и тренерский штаб «Сампдории», так как ему было доверено провести за команду лишь 24 минуты в одном поединке Серии А.

Накануне сообщалось, что Супряга присоединился к молодежной сборной Украины, несмотря на то, что сезон в чемпионате Италии еще не финишировал.