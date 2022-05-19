Молодежные турниры19 мая 2022, 15:19 |
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В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Игрока отпустили за тур до завершения чемпионата Италии
19 мая 2022, 15:19 |
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Форвард Владислав Супряга прибыл в расположение молодежной сборной Украины, которая в Турции готовится к матчам отбора Евро-2023.
Игрок, выступавший вторую часть сезона за «Сампдорию», покинул итальянскую команду за тур до завершения чемпионата Серии A.
Супряга почти не играл за «Сампдорию», поэтому, вероятно, не вернется в итальянскую команду, которая арендовала его у «Динамо» до конца текущего сезона.
Украина U-21 в июне сыграет четыре матча отбора к Евро-2023.
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