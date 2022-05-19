Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Молодежные турниры
19 мая 2022, 15:19 |
770
0

В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины

Игрока отпустили за тур до завершения чемпионата Италии

19 мая 2022, 15:19 |
770
0
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
uaf.ua

Форвард Владислав Супряга прибыл в расположение молодежной сборной Украины, которая в Турции готовится к матчам отбора Евро-2023.

Игрок, выступавший вторую часть сезона за «Сампдорию», покинул итальянскую команду за тур до завершения чемпионата Серии A.

Супряга почти не играл за «Сампдорию», поэтому, вероятно, не вернется в итальянскую команду, которая арендовала его у «Динамо» до конца текущего сезона.

Украина U-21 в июне сыграет четыре матча отбора к Евро-2023.

По теме:
Журналист: Шахтер и Динамо хотят провести следующий чемпионат УПЛ в Турции
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу ответил на вопрос о размере своей зарплаты в Динамо
Владислав Супряга Динамо Киев сборная Украины по футболу U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму
Футбол | 19 мая 2022, 11:25 3
ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму
ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму

«Канониры» не изменяют традиционным цветам

Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Футбол | 19 мая 2022, 13:42 0
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика

Михаилу предлагают пятилетний контракт

Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Футбол | 19.05.2022, 10:38
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.05.2022, 01:35
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Футбол | 18.05.2022, 19:14
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 5
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
18.05.2022, 12:43 28
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 4
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
18.05.2022, 07:12
Киберспорт
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор
Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор
18.05.2022, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем