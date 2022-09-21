ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила подписание полузащитника Владлена Юрченко. Игрок получил контракт на три года.

28-летний атакующий хавбек перебрался в полтавскую команду из «Риги».

Юрченко по выступлениям в «Заре» хорошо знает тренера Виктора Скрипника. Наиболее успешными для Владлена были сезоны 2019/20 2020/21 в «Заре», когда игрок провел суммарно 68 матчей и забил 16 голов.

«Ворскла» неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав лишь 1 пункт в четырех турах.