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Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 17:01 | Обновлено 21 сентября 2022, 17:34
664
0

ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы

Клуб подтвердил подписание хавбека

21 сентября 2022, 17:01 | Обновлено 21 сентября 2022, 17:34
664
0
ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Ворсклы
ФК Ворскла

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила подписание полузащитника Владлена Юрченко. Игрок получил контракт на три года.

28-летний атакующий хавбек перебрался в полтавскую команду из «Риги».

Юрченко по выступлениям в «Заре» хорошо знает тренера Виктора Скрипника. Наиболее успешными для Владлена были сезоны 2019/20 2020/21 в «Заре», когда игрок провел суммарно 68 матчей и забил 16 голов.

«Ворскла» неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав лишь 1 пункт в четырех турах.

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Ворскла Полтава Владлен Юрченко трансферы трансферы УПЛ Виктор Скрипник
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Источник ФК Ворскла
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