Украина. Первая лига10 августа 2022, 23:25 |
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Нива Тернополь планирует подписать форварда Динамо и еще пятерых новичков
Ожидается масштабное усиление
10 августа 2022, 23:25 |
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Тернопольская «Нива» планирует подписать шестерых игроков перед стартом нового сезона.
Это защитники Александр Дударенко («Карпаты») и Владимир Киричук («Никополь»), полузащитники Арсентий Дорошенко («Колос») и Олег Соколов («Левый берег»), форварды Андрей Бей («Карпаты» Галич) и Даниил Сухоручко («Динамо»).
К новому сезону подопечные Андрея Купцова готовятся в Тернополе.
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