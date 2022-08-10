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  4. Нива Тернополь планирует подписать форварда Динамо и еще пятерых новичков
Украина. Первая лига
10 августа 2022, 23:25 |
638
0

Нива Тернополь планирует подписать форварда Динамо и еще пятерых новичков

Ожидается масштабное усиление

10 августа 2022, 23:25 |
638
0
Нива Тернополь планирует подписать форварда Динамо и еще пятерых новичков
Арсенал-Киев. Даниил Сухоручко

Тернопольская «Нива» планирует подписать шестерых игроков перед стартом нового сезона.

Это защитники Александр Дударенко («Карпаты») и Владимир Киричук («Никополь»), полузащитники Арсентий Дорошенко («Колос») и Олег Соколов («Левый берег»), форварды Андрей Бей («Карпаты» Галич) и Даниил Сухоручко («Динамо»).

К новому сезону подопечные Андрея Купцова готовятся в Тернополе.

Ранее было названо имя потенциального инвестора «Нивы».

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Нива Тернополь Александр Дударенко Владимир Киричук Арсентий Дорошенко Олег Соколов Андрей Бей Даниил Сухоручко трансферы трансферы УПЛ
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Источник Footboom
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