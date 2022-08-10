Нива Тернополь планирует подписать форварда Динамо и еще пятерых новичков

Тернопольская «Нива» планирует подписать шестерых игроков перед стартом нового сезона.

Это защитники Александр Дударенко («Карпаты») и Владимир Киричук («Никополь»), полузащитники Арсентий Дорошенко («Колос») и Олег Соколов («Левый берег»), форварды Андрей Бей («Карпаты» Галич) и Даниил Сухоручко («Динамо»).

К новому сезону подопечные Андрея Купцова готовятся в Тернополе.

Ранее было названо имя потенциального инвестора «Нивы».