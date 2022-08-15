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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 15:34 | Обновлено 15 августа 2022, 15:40
139
0

Прикарпатье арендовало защитника Вереса

Александр Савошко проведет сезон в клубе Первой лиги

15 августа 2022, 15:34 | Обновлено 15 августа 2022, 15:40
139
0
Прикарпатье арендовало защитника Вереса
НК Верес Ровно. Александр Савошко

«Прикарпатье» на официально сайте объявило о подписании защитника ровенского «Вереса» Александра Савошко.

23-летний футболист будет выступать за клуб из Ивано-Франковска на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан на год.

При этом у «Вереса» есть опция досрочного возвращения игрока после первой части сезона.

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Источник ФК Прикарпатье
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