Украина. Премьер лига15 августа 2022, 15:34 | Обновлено 15 августа 2022, 15:40
139
0
Прикарпатье арендовало защитника Вереса
Александр Савошко проведет сезон в клубе Первой лиги
15 августа 2022, 15:34 | Обновлено 15 августа 2022, 15:40
139
0
«Прикарпатье» на официально сайте объявило о подписании защитника ровенского «Вереса» Александра Савошко.
23-летний футболист будет выступать за клуб из Ивано-Франковска на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан на год.
При этом у «Вереса» есть опция досрочного возвращения игрока после первой части сезона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 августа 2022, 07:29 0
Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия
Футбол | 15 августа 2022, 12:05 36
В Украине создан единый телепул
Футбол | 14.08.2022, 23:59
Бокс | 15.08.2022, 13:43
Футбол | 15.08.2022, 12:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.08.2022, 19:10 38
13.08.2022, 21:25 13
Бокс
13.08.2022, 21:57 2
Футбол
13.08.2022, 19:15 1
14.08.2022, 13:23 1
14.08.2022, 14:07