Прикарпатье арендовало защитника Вереса

«Прикарпатье» на официально сайте объявило о подписании защитника ровенского «Вереса» Александра Савошко.

23-летний футболист будет выступать за клуб из Ивано-Франковска на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан на год.

При этом у «Вереса» есть опция досрочного возвращения игрока после первой части сезона.