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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 10:11 |
720
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков

Команду усилили Ченбай, Нагиев и Одарюк

02 июля 2022, 10:11 |
720
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
ФК Ингулец

Сегодня, 2 июля «Ингулец» объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Речь идет о Владимире Одарюке, который ранее выступал за «Александрию», Сергей Ченбае («Металлист 1925») и Дмитрие Нагиеве из азербайджанского «Сумгаита».

Со всеми трема игроками подписаны контракты на один год.

Ранее «Ингулец» подписал еще четырех игроков. Речь идет об Александре Кучеренко, Тарасе Сакиве, Владиславе Клименко и Дмитрии Поспелове.

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Ингулец Сергей Ченбай Владимир Одарюк Дмитрий Нагиев трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Ингулец
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