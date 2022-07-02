Украина. Премьер лига02 июля 2022, 10:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
Команду усилили Ченбай, Нагиев и Одарюк
02 июля 2022, 10:11 |
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Сегодня, 2 июля «Ингулец» объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Речь идет о Владимире Одарюке, который ранее выступал за «Александрию», Сергей Ченбае («Металлист 1925») и Дмитрие Нагиеве из азербайджанского «Сумгаита».
Со всеми трема игроками подписаны контракты на один год.
Ранее «Ингулец» подписал еще четырех игроков. Речь идет об Александре Кучеренко, Тарасе Сакиве, Владиславе Клименко и Дмитрии Поспелове.
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