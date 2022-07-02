ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков

Сегодня, 2 июля «Ингулец» объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Речь идет о Владимире Одарюке, который ранее выступал за «Александрию», Сергей Ченбае («Металлист 1925») и Дмитрие Нагиеве из азербайджанского «Сумгаита».

Со всеми трема игроками подписаны контракты на один год.

Ранее «Ингулец» подписал еще четырех игроков. Речь идет об Александре Кучеренко, Тарасе Сакиве, Владиславе Клименко и Дмитрии Поспелове.