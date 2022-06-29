ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал контракты с четырьмя игроками

«Ингулец» объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами. Договоры получили Александр Кучеренко, Тарас Сакив, Владислав Клименко и Дмитрий Поспелов.

Защитники Сакив, Поспелов и Кучеренко в прошлом сезоне УПЛ провели 6, 10 и 21 матч соответственно.

А хавбек Клименко отыграл в шести встречах.