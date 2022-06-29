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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал контракты с четырьмя игроками
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 23:47 |
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал контракты с четырьмя игроками

Клуб готовится к новому сезону

29 июня 2022, 23:47 |
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал контракты с четырьмя игроками
facebook.com/FCInhulets. Тарас Сакив

«Ингулец» объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами. Договоры получили Александр Кучеренко, Тарас Сакив, Владислав Клименко и Дмитрий Поспелов.

Защитники Сакив, Поспелов и Кучеренко в прошлом сезоне УПЛ провели 6, 10 и 21 матч соответственно.

А хавбек Клименко отыграл в шести встречах.

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Ингулец Тарас Сакив Александр Кучеренко Владислав Клименко Дмитрий Поспелов трансферы УПЛ
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Источник ФК Ингулец
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