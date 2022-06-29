Украина. Премьер лига29 июня 2022, 23:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал контракты с четырьмя игроками
Клуб готовится к новому сезону
29 июня 2022, 23:47 |
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«Ингулец» объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами. Договоры получили Александр Кучеренко, Тарас Сакив, Владислав Клименко и Дмитрий Поспелов.
Защитники Сакив, Поспелов и Кучеренко в прошлом сезоне УПЛ провели 6, 10 и 21 матч соответственно.
А хавбек Клименко отыграл в шести встречах.
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