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  4. Облом для Днепра-1. Риаскос перешел из Металлиста в Аль-Халидж
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 22:44 | Обновлено 12 июля 2022, 22:48
841
1

Облом для Днепра-1. Риаскос перешел из Металлиста в Аль-Халидж

Аренда на один год, после которой форвард станет свободным агентом

12 июля 2022, 22:44 | Обновлено 12 июля 2022, 22:48
841
1
Облом для Днепра-1. Риаскос перешел из Металлиста в Аль-Халидж
ФК Аль-Халидж

27-летний центральный нападающий «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Халидж».

В азиатский клуб южноамериканец перешел на правах годичной аренды, воспользовавшись разрешением ФИФА для легионеров на приостановку действия контрактов с клубами из Украины.

Риаскос был приобретен «Металлистом» летом минувшего года из португальского «Насьонала» за 600 тысяч евро. Подписал контракт до лета 2023 года. Успел провести за харьковчан 18 матчей, в которых записал в актив 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

Весной Риаскос на правах краткосрочной аренды выступал в Швейцарии за «Грассхоппер», где в 8 матчах забил 1 мяч.

Интересно, что несколько дней назад в СМИ появилась информация о желании «Днепра-1» арендовать у «Металлиста» Брайана Риаскоса на предстоящий сезон.

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Источник Sport.ua
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Вячеслав Федак
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