Облом для Днепра-1. Риаскос перешел из Металлиста в Аль-Халидж
Аренда на один год, после которой форвард станет свободным агентом
27-летний центральный нападающий «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Халидж».
В азиатский клуб южноамериканец перешел на правах годичной аренды, воспользовавшись разрешением ФИФА для легионеров на приостановку действия контрактов с клубами из Украины.
Риаскос был приобретен «Металлистом» летом минувшего года из португальского «Насьонала» за 600 тысяч евро. Подписал контракт до лета 2023 года. Успел провести за харьковчан 18 матчей, в которых записал в актив 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.
Весной Риаскос на правах краткосрочной аренды выступал в Швейцарии за «Грассхоппер», где в 8 матчах забил 1 мяч.
Интересно, что несколько дней назад в СМИ появилась информация о желании «Днепра-1» арендовать у «Металлиста» Брайана Риаскоса на предстоящий сезон.
🔰 «برايان رياسكوس» خلجاوياً حتى 2023— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) July 12, 2022
⚽️ جناح
🇨🇴 كولومبي pic.twitter.com/x7snfKg62Q
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