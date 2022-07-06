Днепр-1 планирует арендовать у Металлиста трех сильных легионеров

По информации шоу KDK, «Днепр-1» планирует арендовать у «Металлиста» хавбека Фареса Балули, а также форвардов Брайана Риаскоса и Матеуса Пейшото.

Клуб планирует базироваться в Словакии, а на матчи УПЛ приезжать в Украину, поэтому некоторые легионеры готовы к тому, чтобы оставаться в украинских командах.

Ранее стало известно, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников и тренер харьковчан Александр Кучер должны перебраться в «Днепр-1».

Вместе с ними перейдет и ряд игроков.