Украина. Премьер лига06 июля 2022, 18:27 |
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Днепр-1 планирует арендовать у Металлиста трех сильных легионеров
Клуб будет базироваться в Словакии
06 июля 2022, 18:27 |
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По информации шоу KDK, «Днепр-1» планирует арендовать у «Металлиста» хавбека Фареса Балули, а также форвардов Брайана Риаскоса и Матеуса Пейшото.
Клуб планирует базироваться в Словакии, а на матчи УПЛ приезжать в Украину, поэтому некоторые легионеры готовы к тому, чтобы оставаться в украинских командах.
Ранее стало известно, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников и тренер харьковчан Александр Кучер должны перебраться в «Днепр-1».
Вместе с ними перейдет и ряд игроков.
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