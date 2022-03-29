Форвард Металлиста перешел в Грассхоппер

Форвард «Металлиста» Брайан Риаскос покинул клуб. До конца сезона 27-летний колумбиец будет выступать на правах аренды за «Грассхоппер». Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Риаскос перешел в «Металлист» минувшим летом. В 18-ти поединках за клуб он забил 6 голов и отдал три голевые передачи.