Форвард Металлиста перешел в Грассхоппер

Форвард «Металлиста» Брайан Риаскос покинул клуб. До конца сезона 27-летний колумбиец будет выступать на правах аренды за «Грассхоппер». Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
Риаскос перешел в «Металлист» минувшим летом. В 18-ти поединках за клуб он забил 6 голов и отдал три голевые передачи.
Источник — Sport.ua
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