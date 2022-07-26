Украина. Премьер лига26 июля 2022, 00:25 | Обновлено 26 июля 2022, 00:44
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Источник: Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию
Гильерме Смит продолжит выступать за португальский клуб «Брага»
26 июля 2022, 00:25 | Обновлено 26 июля 2022, 00:44
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Бразильский форвард луганской «Зари» Гильерме Смит перешел в португальскую «Брагу» на правах аренды.
Арендное соглашение между украинским и португальским клубами рассчитано на один сезон.
Весной 2022 года 19-летний бразильский игрок уже выступал на правах аренды за португальский клуб в составе молодежных команд.
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