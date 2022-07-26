Источник: Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию

Бразильский форвард луганской «Зари» Гильерме Смит перешел в португальскую «Брагу» на правах аренды.

Арендное соглашение между украинским и португальским клубами рассчитано на один сезон.

Весной 2022 года 19-летний бразильский игрок уже выступал на правах аренды за португальский клуб в составе молодежных команд.