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  4. Источник: Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 00:25 | Обновлено 26 июля 2022, 00:44
212
0

Источник: Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию

Гильерме Смит продолжит выступать за португальский клуб «Брага»

26 июля 2022, 00:25 | Обновлено 26 июля 2022, 00:44
212
0
Источник: Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию
Instagram. Гильерме Смит

Бразильский форвард луганской «Зари» Гильерме Смит перешел в португальскую «Брагу» на правах аренды.

Арендное соглашение между украинским и португальским клубами рассчитано на один сезон.

Весной 2022 года 19-летний бразильский игрок уже выступал на правах аренды за португальский клуб в составе молодежных команд.

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Заря Луганск Брага трансферы трансферы УПЛ Гильерме Смит аренда игрока
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Источник Территория Зари
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