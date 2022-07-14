Украина. Премьер лига14 июля 2022, 22:30 |
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Венгерский Залаэгерсег арендовал с опцией выкупа вингера Колоса
Диего Сантос Кариока продолжит карьеру в чемпионате Венгрии
14 июля 2022, 22:30 |
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24-летний левый вингер «Колоса» Диего Сантос Кариока перешел в венгерский «Залаэгерсег».
Сделка представляет собой годичную аренду с опцией выкупа.
С марта по конец июня бразильский легионер «Колоса» на правах аренды выступал за польскую «Ягеллонию». Провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, «Колос» приобрел Диего Сантоса Кариоку летом минувшего года у «Витебска» за 120 тысяч евро.
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