Венгерский Залаэгерсег арендовал с опцией выкупа вингера Колоса

24-летний левый вингер «Колоса» Диего Сантос Кариока перешел в венгерский «Залаэгерсег».

Сделка представляет собой годичную аренду с опцией выкупа.

С марта по конец июня бразильский легионер «Колоса» на правах аренды выступал за польскую «Ягеллонию». Провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, «Колос» приобрел Диего Сантоса Кариоку летом минувшего года у «Витебска» за 120 тысяч евро.