Из УПЛ – в Польшу. Самый дорогостоящий новичок Колоса арендован Ягеллонией

24-летний левый вингер «Колоса» Диего Кариока продолжит карьеру в команде польской Экстракласы «Ягеллонии».

Бразилец арендован поляками до конца текущего сезона.

Как сообщил спортивный директор «Ягеллонии» Лукаш Масловский, у его клуба будет возможность продлить сотрудничество с Диего Кариокой и в дальнейшем, если возникнет на то необходимость.

Диего Кариока перебрался в «Колос» из «Витебска» летом минувшего года за 120 тысяч евро. На текущий момент этот бразилец является самым дорогостоящим приобретением в истории клуба из Ковалевки.