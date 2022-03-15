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Из УПЛ – в Польшу. Самый дорогостоящий новичок Колоса арендован Ягеллонией

Диего Кариока продолжит карьеру в команде Экстракласы

  • 15.03.2022 21:01
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Из УПЛ – в Польшу. Самый дорогостоящий новичок Колоса арендован Ягеллонией
© ФК Ягеллония. Диего Кариока

24-летний левый вингер «Колоса» Диего Кариока продолжит карьеру в команде польской Экстракласы «Ягеллонии».

Бразилец арендован поляками до конца текущего сезона.

Как сообщил спортивный директор «Ягеллонии» Лукаш Масловский, у его клуба будет возможность продлить сотрудничество с Диего Кариокой и в дальнейшем, если возникнет на то необходимость.

Диего Кариока перебрался в «Колос» из «Витебска» летом минувшего года за 120 тысяч евро. На текущий момент этот бразилец является самым дорогостоящим приобретением в истории клуба из Ковалевки.

Источник — ФК Ягеллония

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