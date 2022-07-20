Другие новости20 июля 2022, 07:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Миная перешел в венгерский клуб
Михаил Месхи будет выступать за «Кечкемет»
20 июля 2022, 07:24 |
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Новичок элитного дивизиона чемпионата Венгрии «Кечкемет» официально сообщил о подписании контракта с экс-хавбеком «Миная» Михаилом Месхи. Условия контракта с 25-летним украинцем не называются.
За «Минай» Месхи выступал с лета прошлого года. На его счету 1 ассист в 13 матчах.
В 2018 – 2021 годах Месхи уже выступал в чемпионате Венгрии в рядах «Мезйокйовешда».
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