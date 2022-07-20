ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Миная перешел в венгерский клуб

Новичок элитного дивизиона чемпионата Венгрии «Кечкемет» официально сообщил о подписании контракта с экс-хавбеком «Миная» Михаилом Месхи. Условия контракта с 25-летним украинцем не называются.

За «Минай» Месхи выступал с лета прошлого года. На его счету 1 ассист в 13 матчах.

В 2018 – 2021 годах Месхи уже выступал в чемпионате Венгрии в рядах «Мезйокйовешда».