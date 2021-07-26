ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал трех игроков

«Минай» официально сообщил о подписании трех игроков. Речь идет о двух игроках «Мариуполя» (21-летнем вингере Антоне Байдале и 19-летнем опорном полузащитнике Эльдаре Кулиеве), а также о 24-летнем опорнике Михаиле Месхи. Все три игрока подписали контракты с «Минаем» на два года.

На счету Байдала в прошлом сезоне 1 выход на поле в матче УПЛ. Также на его счету 17 голов в чемпионате U-21.

Кулиев в прошлом сезоне провел 7 матчей в УПЛ за «Мариуполь». Из них 4 раза он выходил в основе.

Месхи является воспитанником донецкого «Металлурга». В УПЛ выступал в составе «Стали» (Каменское). С 2018 года играл за венгерский «Мезйокйовешд».