ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал трех игроков

Клуб усилился двумя опорниками и вингером

  • 26.07.2021 19:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал трех игроков
© facebook.com/minajfootballclub

«Минай» официально сообщил о подписании трех игроков. Речь идет о двух игроках «Мариуполя» (21-летнем вингере Антоне Байдале и 19-летнем опорном полузащитнике Эльдаре Кулиеве), а также о 24-летнем опорнике Михаиле Месхи. Все три игрока подписали контракты с «Минаем» на два года.

На счету Байдала в прошлом сезоне 1 выход на поле в матче УПЛ. Также на его счету 17 голов в чемпионате U-21.

Кулиев в прошлом сезоне провел 7 матчей в УПЛ за «Мариуполь». Из них 4 раза он выходил в основе.

Месхи является воспитанником донецкого «Металлурга». В УПЛ выступал в составе «Стали» (Каменское). С 2018 года играл за венгерский «Мезйокйовешд».

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Источник — ФК Минай

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