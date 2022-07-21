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Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 21:20 | Обновлено 21 июля 2022, 21:40
1257
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника одесского футбола

Защитник Владимир Салюк продолжит карьеру в клубе УПЛ

21 июля 2022, 21:20 | Обновлено 21 июля 2022, 21:40
1257
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника одесского футбола
ФК Черноморец Одесса. Владимир Салюк

Украинский защитник Владимир Салюк продолжит карьеру в одесском «Черноморце».

20-летний футболист является воспитанником клуба из Одессы. Футболист может эффективно сыграть на любой позиции в защите. Быстрый, техничный, по-спортивному агрессивный.

В системе одесского «Черноморца» Владимир с 13 лет. Первая команда в профессиональном футболе у Владимира Салюка – «Балканы», где защитник уже в юном возрасте стал железным игроком основы.

Прес-служба одесситов пожелала новичку оставить заметный след в истории «Черноморца».

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Источник ФК Черноморец
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