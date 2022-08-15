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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 18:26 | Обновлено 15 августа 2022, 18:54
253
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лидеров Нивы Тернополь

Константин Бычек будет выступать в УПЛ

15 августа 2022, 18:26 | Обновлено 15 августа 2022, 18:54
253
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лидеров Нивы Тернополь
ФК Нива Тернополь. Константин Бычек

Полузащитник «Нивы» Тернополь Константин Бычек перешел в «Металлист 1925». Об этом сообщает тернопольский клуб.

При этом речь идет о полноценном трансфере, сумму которого оба клуба договорились не разглашать.

22-летний Бычек выступал за «Ниву» с лета прошлого года, и сумел стать одним из лидеров команды. На его счету 3 гола в 20 матчах за «Ниву».

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Константин Бычек Нива Тернополь Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Нива Тр
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