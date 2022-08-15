Украина. Премьер лига15 августа 2022, 18:26 | Обновлено 15 августа 2022, 18:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лидеров Нивы Тернополь
Константин Бычек будет выступать в УПЛ
15 августа 2022, 18:26 | Обновлено 15 августа 2022, 18:54
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Полузащитник «Нивы» Тернополь Константин Бычек перешел в «Металлист 1925». Об этом сообщает тернопольский клуб.
При этом речь идет о полноценном трансфере, сумму которого оба клуба договорились не разглашать.
22-летний Бычек выступал за «Ниву» с лета прошлого года, и сумел стать одним из лидеров команды. На его счету 3 гола в 20 матчах за «Ниву».
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