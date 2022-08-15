ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лидеров Нивы Тернополь

Полузащитник «Нивы» Тернополь Константин Бычек перешел в «Металлист 1925». Об этом сообщает тернопольский клуб.

При этом речь идет о полноценном трансфере, сумму которого оба клуба договорились не разглашать.

22-летний Бычек выступал за «Ниву» с лета прошлого года, и сумел стать одним из лидеров команды. На его счету 3 гола в 20 матчах за «Ниву».