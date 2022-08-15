ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Прикарпатья

Закарпатский «Минай» на своем официальном сайте объявил о подписании 22-летнего полузащитника Назария Воробчака.

Стороны подписали контракт, рассчитанный на два года. К новому клубу Воробчак присоединился на правах свободного агента.

Последним клубом Воробчака было «Прикарпатье», за которое он суммарно отыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал пять голевых передач в Первой лиге.