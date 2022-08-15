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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 01:48 | Обновлено 15 августа 2022, 01:56
24
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Прикарпатья

Назарий Воробчак продолжит карьеру в УПЛ

15 августа 2022, 01:48 | Обновлено 15 августа 2022, 01:56
24
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Прикарпатья
ФК Прикарпатье. Назарий Воробчак

Закарпатский «Минай» на своем официальном сайте объявил о подписании 22-летнего полузащитника Назария Воробчака.

Стороны подписали контракт, рассчитанный на два года. К новому клубу Воробчак присоединился на правах свободного агента.

Последним клубом Воробчака было «Прикарпатье», за которое он суммарно отыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал пять голевых передач в Первой лиге.

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Источник ФК Минай
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