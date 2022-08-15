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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 21:10 | Обновлено 15 августа 2022, 21:19
331
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал пятого новичка в летнее межсезонье

Защитник Михаил Рудавский заключил с харьковским клубом контракт на 3 года

15 августа 2022, 21:10 | Обновлено 15 августа 2022, 21:19
331
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал пятого новичка в летнее межсезонье
ФК Металлист 1925. Михаил Рудавский

Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт с пятым летним новичком. Игроком команды стал 21-летний украинский защитник Михаил Рудавский. Соглашение между игроком и клубом будет действовать три года.

Михаил Рудавский родился в Харькове (26 мая 2001 года). Рост – 172 см. Вес – 65 кг. Первые тренеры – Сергей Сохань и Роман Мельник. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за ХТЗ, Металлист и Шахтер. В общей сложности провел 92 матча в которых отличился 12 голам.

На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команды донецкого Шахтера и Волчанск. В составе последней команды в прошлом сезоне провел 12 матчей. Основная позиция – левый защитник. В Металлисте 1925 будет выступать под 5-м номером.

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Источник Sport.ua
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