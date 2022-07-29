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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 20:52 |
5211
5

ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса

Словенский вингер покинул «Динамо»

29 июля 2022, 20:52 |
5211
5
ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса
ФК Панатинаикос

«Панатинаикос» официально сообщил о подписании вингера «Динамо» Киев Беньямина Вербича. Контракт с 28-летним словенским вингером рассчитан на три года – до лета 2025 года.

Вербич покинул «Динамо» Киев благодаря правилу ФИФА. Он приостановил контракт, срок которого истекал в конце 2022 года.

Вербич выступал за «Динамо» Киев в течение четырех лет. За это время провел за команду 121 матч, забил 37 голов и сделал 12 ассистов. С «Динамо» завоевал пять трофеев – чемпионат, 2 Кубка и 2 Суперкубка Украины.

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Беньямин Вербич Динамо Киев Панатинаикос трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Панатинаикос
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Комментарии 5
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Burevestnik
Вербичу можна тільки подякувати за ігри в Динамо. 
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+6
Ktoto
На початку дуже подобався, був лідером півзахисту, але потім не зміг викарапкатися та набрати форму після серії травм, удачі у новому клубі!!!
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+5
sahka1981
В останні роки дуже здав Вербіч, можло там повернеться на свій рівень. Але прикро що на тому місці один Антюх залишився, хоча грати буде форвард Ванат. Але для ротації, заміни Вербіч звісно приводився б. А так на заміні дуже мало нормальних гравців залишається. Хто гру посилювати буде з лавки...
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0
Ігор Сірий
Міг би й залишитися. Плакав, казав постійно, що любить Динамо, що це його клуб...
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0
Andre Chil
Ось, і "сказочкі" кінець, хто повівся (на любов до клубу) молодець ((
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-1
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