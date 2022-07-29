ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса

«Панатинаикос» официально сообщил о подписании вингера «Динамо» Киев Беньямина Вербича. Контракт с 28-летним словенским вингером рассчитан на три года – до лета 2025 года.

Вербич покинул «Динамо» Киев благодаря правилу ФИФА. Он приостановил контракт, срок которого истекал в конце 2022 года.

Вербич выступал за «Динамо» Киев в течение четырех лет. За это время провел за команду 121 матч, забил 37 голов и сделал 12 ассистов. С «Динамо» завоевал пять трофеев – чемпионат, 2 Кубка и 2 Суперкубка Украины.