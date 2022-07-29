Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ

28-летний словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич без пяти минут, как является игроком «Панатинаикоса», утверждает издание Sportday.gr.

Греческий клуб вел активные переговоры по подписанию словенца в течение нескольких недель, и сейчас они вышли на финишную прямую.

Вербич должен сегодня во второй половине дня прибыть в Афины, чтобы подписать контракт с «Панатинаикосом». Для этого он воспользуется правилом ФИФА и приостановит действие трудового договора с «Динамо».

С учетом того, что контракт Вербича с «Динамо» истекает 31 декабря, можно предположить, что в киевскую команду словенец более не вернется.

Интересно, что ранее Вербич заявлял, что считает «Динамо» и Украину своим вторым домом и выражал готовность вернуться в Киев.