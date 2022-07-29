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  4. Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 16:24 |
2581
2

Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ

Ранее словенский легионер заявлял о готовности продолжать выступления в Украине

29 июля 2022, 16:24 |
2581
2
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
fcdynamo.com

28-летний словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич без пяти минут, как является игроком «Панатинаикоса», утверждает издание Sportday.gr.

Греческий клуб вел активные переговоры по подписанию словенца в течение нескольких недель, и сейчас они вышли на финишную прямую.

Вербич должен сегодня во второй половине дня прибыть в Афины, чтобы подписать контракт с «Панатинаикосом». Для этого он воспользуется правилом ФИФА и приостановит действие трудового договора с «Динамо».

С учетом того, что контракт Вербича с «Динамо» истекает 31 декабря, можно предположить, что в киевскую команду словенец более не вернется.

Интересно, что ранее Вербич заявлял, что считает «Динамо» и Украину своим вторым домом и выражал готовность вернуться в Киев.

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Источник Sportday.gr
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AK.228
Ось так.... Все одно як на мене він телепень безкорисний
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