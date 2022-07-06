Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вербич заинтересовал Панатинаикос
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 12:25 |
383
0

Вербич заинтересовал Панатинаикос

Словенский вингер может перебраться в греческую Суперлигу

06 июля 2022, 12:25 |
383
0
Вербич заинтересовал Панатинаикос
ФК Динамо. Беньямин Вербич

Руководство греческого «Панатинаикоса» пребывает в поисках усиления атакующего потенциала команды.

Поиск привел «Панатинаикос» к кандидатура словенского вингера «Динамо» Беньямина Вербича, по которому греки, возможно, вскоре сделают официальное предложение.

Несколько дней назад Вербич вернулся в «Динамо», которое сейчас проводит тренировочный сбор в преддверии поединков второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

По теме:
Соломон прибыл на медосмотр в Фулхэм
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Их будет трое. Торонто подпишет еще одного игрока сборной Италии
Беньямин Вербич Динамо Киев трансферы УПЛ Панатинаикос трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Pao Pantou
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами
Футбол | 06 июля 2022, 05:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами

В клубе остаются Даниил Варакута, Максим Брагару и Андрей Штогрин

Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову
Футбол | 05 июля 2022, 17:05 17
Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову
Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову

Сумма вряд ли устроит киевлян

Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Футбол | 06.07.2022, 06:50
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш
Футбол | 06.07.2022, 09:42
Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш
Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Война | 05.07.2022, 16:45
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
05.07.2022, 20:05 13
Футбол
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами
04.07.2022, 16:20 5
Футбол
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
05.07.2022, 17:48 5
Теннис
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
04.07.2022, 09:59 1
Война
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
04.07.2022, 11:23 10
Футбол
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
04.07.2022, 21:35 7
Баскетбол
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
04.07.2022, 20:23 3
Футбол
ФОТО. Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки
ФОТО. Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки
05.07.2022, 12:20
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем