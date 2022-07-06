Украина. Премьер лига06 июля 2022, 12:25 |
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Вербич заинтересовал Панатинаикос
Словенский вингер может перебраться в греческую Суперлигу
06 июля 2022, 12:25 |
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Руководство греческого «Панатинаикоса» пребывает в поисках усиления атакующего потенциала команды.
Поиск привел «Панатинаикос» к кандидатура словенского вингера «Динамо» Беньямина Вербича, по которому греки, возможно, вскоре сделают официальное предложение.
Несколько дней назад Вербич вернулся в «Динамо», которое сейчас проводит тренировочный сбор в преддверии поединков второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».
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