Вербич заинтересовал Панатинаикос

Руководство греческого «Панатинаикоса» пребывает в поисках усиления атакующего потенциала команды.

Поиск привел «Панатинаикос» к кандидатура словенского вингера «Динамо» Беньямина Вербича, по которому греки, возможно, вскоре сделают официальное предложение.

Несколько дней назад Вербич вернулся в «Динамо», которое сейчас проводит тренировочный сбор в преддверии поединков второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».