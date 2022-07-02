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Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 06:23 | Обновлено 02 июля 2022, 06:35
402
0

Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»

Словенский полузащитник рассказал о своей любви к киевскому клубу

02 июля 2022, 06:23 | Обновлено 02 июля 2022, 06:35
402
0
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Словенский полузащитник Беньямин Вербич рассказал о своей любви к киевскому клубу.

– Беньямин, что чувствуешь после возвращения в «Динамо»?

– Я очень скучал по ребятам, по «Динамо». Рад был вернуться, увидеть всех спустя почти полгода. Все помнят, как мы расстались, и поэтому было еще более эмоционально, когда встретились. Рад снова работать с ними, с нетерпением жду матчей. Я был рад всех видеть, надеюсь, они тоже были рады мне. Хорошо, когда ты себя чувствуешь, как дома.

– Правда ли, что тебе сложно было адаптироваться в «Легии», потому что в мыслях ты был с Украиной, с Киевом?

– Конечно, первый месяц был тяжелым. Особенно когда был матч «Легия» – «Динамо», я увидел всех пацанов и знал, как они страдают, потому что многие их близкие в опасности. Было непривычно играть за другую команду. В мыслях я всегда был с «Динамо». Я рад вернуться сюда.

– Многих растрогал момент, когда ты заплакал, обняв Дениса Бойко.

– Было тяжело на душе, звучала красивая песня после игры, и я тогда подумал, что, возможно, сыграл последний раз за «Динамо». Но все сложилось иначе, я вернулся в «Динамо», Украина очень много мне дала, и я хотел отплатить ей. Поэтому я буду стараться помочь «Динамо» выйти в Лигу чемпионов.

– Мистер с тобой уже общался после твоего возвращения?

– Конечно, мы говорили с ним, даже когда я заканчивал сезон в «Легии». Говорили о том, когда сборы начнутся. Мне комфортно работать под его руководством, ведь я знаю его тренерское мастерство. Как и каждый игрок.

– Вашу дружбу с Томашем Кендзерой не нарушило то, что вы играли за соперничающие польские клубы?

– Нет, мы помогали друг другу как могли. Затем созванивались почти каждый день, разговаривали. Они выиграли чемпионство, а мы нет. Так что Томаш лучше провел эти три месяца. Теперь снова вместе, даже живем в одной комнате. Скучали друг по другу, теперь есть о чем поговорить.

– Что бы ты хотел сказать украинцам, воинам, которые защищают Украину?

– Держитесь, мы с вами. Мы, как сможем, поможем вам, победами на футбольном поле. Мы на поле выиграем, а вы там. 

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Источник ФК Динамо Киев
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