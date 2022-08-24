ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился опытным 29-летним игроком

Футбольный клуб «Ингулец» официально представил 29-летнего украинского нападающего Максима Марусича.

Ранее от тренировался с петровским клубом, играл в контрольных матчах на летних сборах и даже успел отметиться голом.

Максим является воспитанником «Ворсклы». В Украине он выступал за «Карпаты», «Горняк-Спорт» и «Десну». Также у него есть опыт в чемпионатах Литвы, Латвии и Казахстана. Последним его клубом был литовский «Ритеряй», за который он провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.

Отметим, что «Ингулец» стартует в УПЛ 25 августа против «Александрии». Матч начнется не ранее 13:00 по Киеву.