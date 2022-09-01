ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером

25-летний полузащитник Марьян Швед переходит в «Шахтер» из бельгийского «Мехелена».

Трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Марьян Швед – воспитанник львовских «Карпат», за первую команду которых дебютировал в 17 лет при тренере Игоре Йовичевиче. Затем переехал в испанскую «Севилью», но сыграл лишь 1 матч за молодежный состав и 6 поединков (1 мяч, 2 ассиста) за U19 в Юношеской лиге УЕФА. С лета 2017-го Марьян вновь выступает за «Карпаты» и становится лидером, набрав за полтора сезона 43 матча и 21 забитый мяч. В 2019-м следует переход в шотландский «Селтик» (3 игры, 1 гол), после чего полузащитник проводит плодотворный отрезок в бельгийском «Мехелене»: за 2 сезона провел 62 матча, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.

С 2015 года играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В ноябре 2018 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 2 матча.