Швед не тренируется с Мехеленом, его трансфер в Шахтер еще не завершен

25-летний вингер «Мехелена» Марьян Швед все еще не определился со своими будущим на сезон-2022/23.

Сообщается, что Швед в настоящий момент уже более недели не тренируется с первой командой «Мехелена», однако он еще не покинул бельгийский клуб.

Интерес к Шведу приписывают «Шахтеру», но в Бельгии пока не подтверждают информацию украинской прессы о том, что Марьян уже прибыл в Украину и стал игроком донецкого клуба.

Швед надеется, что соглашение по его трансферу между «Мехеленом» и «Шахтером» будет достигнуто в ближайшее время, так как трансферное окно в Украине остается открытым до 22 сентября.