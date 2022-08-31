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  4. Швед не тренируется с Мехеленом, его трансфер в Шахтер еще не завершен
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 09:16 |
1143
1

Швед не тренируется с Мехеленом, его трансфер в Шахтер еще не завершен

Будущее украинца все еще находится под вопросом

31 августа 2022, 09:16 |
1143
1
Швед не тренируется с Мехеленом, его трансфер в Шахтер еще не завершен
Belga

25-летний вингер «Мехелена» Марьян Швед все еще не определился со своими будущим на сезон-2022/23.

Сообщается, что Швед в настоящий момент уже более недели не тренируется с первой командой «Мехелена», однако он еще не покинул бельгийский клуб.

Интерес к Шведу приписывают «Шахтеру», но в Бельгии пока не подтверждают информацию украинской прессы о том, что Марьян уже прибыл в Украину и стал игроком донецкого клуба.

Швед надеется, что соглашение по его трансферу между «Мехеленом» и «Шахтером» будет достигнуто в ближайшее время, так как трансферное окно в Украине остается открытым до 22 сентября.

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Марьян Швед Мехелен Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
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Источник Gazet van Antwerpen
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Dfs2262ar
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