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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 00:23 | Обновлено 29 августа 2022, 00:25
414
1

Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера

25-летний украинский хавбек 29 августа отправится из Бельгии в Украину.

29 августа 2022, 00:23 | Обновлено 29 августа 2022, 00:25
414
1
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
ФК Мехелен. Марьян Швед

Полузащитник бельгийского «Мехелена» Марьян Швед переходит в «Шахтер».

Футболист и клуб сумели договориться об условиях трансфера, сообщает журналист Роман Бебех.

25-летний украинский хавбек в понедельник, 29 августа, отправится из Бельгии во Львов.

В минувшем сезоне Марьян Швед сыграл 35 матчей и забил 3 гола за «Мехелен».

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трансферы Шахтер Донецк Мехелен Марьян Швед трансферы УПЛ Роман Бебех
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намагається Шахтар щось зліпити, позбирали вже усіх наших, хто в Європі більш менш грав. Побачимо.
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