Украина. Премьер лига29 августа 2022, 00:23 | Обновлено 29 августа 2022, 00:25
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Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
25-летний украинский хавбек 29 августа отправится из Бельгии в Украину.
29 августа 2022, 00:23 | Обновлено 29 августа 2022, 00:25
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Полузащитник бельгийского «Мехелена» Марьян Швед переходит в «Шахтер».
Футболист и клуб сумели договориться об условиях трансфера, сообщает журналист Роман Бебех.
25-летний украинский хавбек в понедельник, 29 августа, отправится из Бельгии во Львов.
В минувшем сезоне Марьян Швед сыграл 35 матчей и забил 3 гола за «Мехелен».
🔥🔥🔥🔥🔥Знаючі люди кажуть, що Мар'ян Швед вже в Шахтарі. Питання вирішене! Завтра дорога до Львова з Бельгії.— Роман Бебех (@roman_bebekh) August 28, 2022
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намагається Шахтар щось зліпити, позбирали вже усіх наших, хто в Європі більш менш грав. Побачимо.
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