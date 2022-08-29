Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера

Полузащитник бельгийского «Мехелена» Марьян Швед переходит в «Шахтер».

Футболист и клуб сумели договориться об условиях трансфера, сообщает журналист Роман Бебех.

25-летний украинский хавбек в понедельник, 29 августа, отправится из Бельгии во Львов.

В минувшем сезоне Марьян Швед сыграл 35 матчей и забил 3 гола за «Мехелен».