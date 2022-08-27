Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 15:22 | Обновлено 27 августа 2022, 15:23
3204
1

Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу

Ранее Марьяна активно сватали в донецкий клуб

27 августа 2022, 15:22 | Обновлено 27 августа 2022, 15:23
3204
1
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Photonews. Марьян Швед

Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс заявил, что не планирует в ближайшее время использовать в матчах первой команды украинского вингера Марьяна Шведа, который всерьез озадачен трансферными вопросами, связанными с вероятным переходом в «Шахтер».

«Марьян вновь будет тренироваться только тогда, когда будет доступен. Пока он говорит, что не может играть в футбол, и мне не нужно, чтобы он был в команде. Поэтому я предпочитаю, чтобы он держался подальше», - заявил Бейс.

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что трансфер Шведа в «Шахтер» может не состояться, так как «горняки» очень экономно ведут летнюю кампанию и не готовы платить за вингера слишком много.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Пора домой? Роналду согласился вернуться в Спортинг
Марьян Швед Мехелен трансферы Шахтер Донецк Данни Бейс трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Walfoot.be
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Футбол | 27 августа 2022, 14:50 1
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского

Тренер «Шпор» хочет видеть украинского хавбека в команде

Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Футбол | 26 августа 2022, 20:07 6
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым

Игрок лишился одной тысячи долларов

Заря дожала Львов на последней минуте
Футбол | 27.08.2022, 14:57
Заря дожала Львов на последней минуте
Заря дожала Львов на последней минуте
Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»
Футбол | 26.08.2022, 19:11
Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»
Игорь СУРКИС: «Соперники в ЛЕ сильные. Как будто Динамо в Лиге чемпионов»
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Футбол | 26.08.2022, 18:29
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Яке кончене, цей Швед! Взяв і сам поховав свою кар'єру! Дебіл!
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
26.08.2022, 03:03 5
Футбол
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
26.08.2022, 01:34 2
Футбол
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
25.08.2022, 20:52 32
Футбол
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
26.08.2022, 09:10
Бокс
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
26.08.2022, 07:59 3
Бокс
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
26.08.2022, 07:25 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности