Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу

Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс заявил, что не планирует в ближайшее время использовать в матчах первой команды украинского вингера Марьяна Шведа, который всерьез озадачен трансферными вопросами, связанными с вероятным переходом в «Шахтер».

«Марьян вновь будет тренироваться только тогда, когда будет доступен. Пока он говорит, что не может играть в футбол, и мне не нужно, чтобы он был в команде. Поэтому я предпочитаю, чтобы он держался подальше», - заявил Бейс.

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что трансфер Шведа в «Шахтер» может не состояться, так как «горняки» очень экономно ведут летнюю кампанию и не готовы платить за вингера слишком много.