Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Ранее Марьяна активно сватали в донецкий клуб
Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс заявил, что не планирует в ближайшее время использовать в матчах первой команды украинского вингера Марьяна Шведа, который всерьез озадачен трансферными вопросами, связанными с вероятным переходом в «Шахтер».
«Марьян вновь будет тренироваться только тогда, когда будет доступен. Пока он говорит, что не может играть в футбол, и мне не нужно, чтобы он был в команде. Поэтому я предпочитаю, чтобы он держался подальше», - заявил Бейс.
Ранее в украинских СМИ сообщалось, что трансфер Шведа в «Шахтер» может не состояться, так как «горняки» очень экономно ведут летнюю кампанию и не готовы платить за вингера слишком много.
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