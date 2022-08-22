Правый вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед в ближайшее время перейдет в донецкий «Шахтер».

Накануне 25-летний украинец пропустил календарный матч чемпионата против «Вестерло» (5:4), а источники в Бельгии утверждают, что трансфер Шведа в «Шахтер» находится на завершающей стадии.

Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс после поединка с «Вестерло» заявил о своем недовольстве по поводу отсутствия Шведа.

«Марьян сегодня не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен», - заявил Бейс.

Примечательно, что ранее сам Швед, комментируя слухи об интересе к нему со стороны «Шахтера», заявлял о готовности «приехать в донецкую команду на велосипеде».

Напомним, сегодня «Шахтер» официально объявил о возвращении в команду левого вингера Ивана Петряка, который был выкуплен у венгерского «Фехервара».