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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 11:40 |
3070
9

Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии

25-летний воспитанник «Карпат» близок к возвращению в Украину

22 августа 2022, 11:40 |
3070
9
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
gva.be. Марьян Швед (слева)

Правый вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед в ближайшее время перейдет в донецкий «Шахтер».

Накануне 25-летний украинец пропустил календарный матч чемпионата против «Вестерло» (5:4), а источники в Бельгии утверждают, что трансфер Шведа в «Шахтер» находится на завершающей стадии.

Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс после поединка с «Вестерло» заявил о своем недовольстве по поводу отсутствия Шведа.

«Марьян сегодня не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен», - заявил Бейс.

Примечательно, что ранее сам Швед, комментируя слухи об интересе к нему со стороны «Шахтера», заявлял о готовности «приехать в донецкую команду на велосипеде».

Напомним, сегодня «Шахтер» официально объявил о возвращении в команду левого вингера Ивана Петряка, который был выкуплен у венгерского «Фехервара».

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Источник Gazet van Antwerpen
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Комментарии 9
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Макс Максов
А навіщо їм стільки вінгерів? Хіба на випадок, якщо Мудрик таки піде...
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+1
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jugulator
Я уж подумал, что Ибрагимович.
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+1
Dakovych
Дивно що Гладкий перейшов не в Шахтар а в Чорноморець 
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0
Calm
Хм...цікаво 
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0
anacreon
Дуже непрофесійно від Шведа так вчинити, що аж тренер обурився і таке видав. Малиновський одною ногою вже пішов, але професійно вийшов на матч і забив гол. Не випендорювався з "Я вже уїжджаю". Треба було Шведу грати, як сказав тренер.
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0
anacreon
Нема слів. Хотілос вболівати за українських гравців в Європі, а Шахтар їх всіх забирає. Бо має таку успішну академію, що нікого звідти не може підтягнути в основну команду. В той час як Динамо спокійно підтягувало Забарного, Вівчаренка, Ваната та інших. Шахтар краще піде підбирати посередніх українців по середняках  бельгій та угорщин.
Яке падіння. Та навіть Дніпро та інші команди примудрилися знайти іноземців, які не побоялися приїхати в Україну грати. В чому проблема в Шахтар знайти хоч посереднього бразильця чи африканця та привезти? Там є купа гравців, яким гроші важливіші, бо вдома вони стільки не зароблять. Хтось би приїхав. Нє, давайте Шведа, Михайличенка, Петряка виривати.
Ще підіть Яремчука та Малиновського скупіть і   знищіть їм кар'єру, як знищили Чигринському.
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0
APL
Набір "збитих льотчиків" триває
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-1
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