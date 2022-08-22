Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
25-летний воспитанник «Карпат» близок к возвращению в Украину
Правый вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед в ближайшее время перейдет в донецкий «Шахтер».
Накануне 25-летний украинец пропустил календарный матч чемпионата против «Вестерло» (5:4), а источники в Бельгии утверждают, что трансфер Шведа в «Шахтер» находится на завершающей стадии.
Главный тренер «Мехелена» Данни Бейс после поединка с «Вестерло» заявил о своем недовольстве по поводу отсутствия Шведа.
«Марьян сегодня не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен», - заявил Бейс.
Примечательно, что ранее сам Швед, комментируя слухи об интересе к нему со стороны «Шахтера», заявлял о готовности «приехать в донецкую команду на велосипеде».
Напомним, сегодня «Шахтер» официально объявил о возвращении в команду левого вингера Ивана Петряка, который был выкуплен у венгерского «Фехервара».
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Яке падіння. Та навіть Дніпро та інші команди примудрилися знайти іноземців, які не побоялися приїхати в Україну грати. В чому проблема в Шахтар знайти хоч посереднього бразильця чи африканця та привезти? Там є купа гравців, яким гроші важливіші, бо вдома вони стільки не зароблять. Хтось би приїхав. Нє, давайте Шведа, Михайличенка, Петряка виривати.
Ще підіть Яремчука та Малиновського скупіть і знищіть їм кар'єру, як знищили Чигринському.