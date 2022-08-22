Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 11:14 | Обновлено 22 августа 2022, 11:20
2575
9

ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер

Украинский футболист снова будет защищать цвета донецкого клуба

22 августа 2022, 11:14 | Обновлено 22 августа 2022, 11:20
2575
9
ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Украинский полузащитник Иван Петряк перешел в «Шахтер» из венгерского ФК «МОЛ Фехервар».

Контракт с игроком подписан на 4 года.

28-летний футболист уже выступал в составе «горняков». В сезоне-2017/18 он сыграл за донецкую команду в 17 матчах, отличившись 2 голами.

Летом 2019-го Петряк подписал контракт с ФК «МОЛ Фехервар», за который выступал в течение последних 3 лет (124 матча, 28 мячей, 26 ассистов).

Ранее «Шахтер» вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из «Ференцвароша».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера станет одноклубником Вербича в Греции
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Экс-хавбек Металлиста 1925 может перейти в Эпицентр
трансферы Шахтер Донецк Иван Петряк трансферы УПЛ Фехервар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Людмила Киченок дебютировала в первой десятке парного рейтинга WTA
Теннис | 22 августа 2022, 11:59 1
Людмила Киченок дебютировала в первой десятке парного рейтинга WTA
Людмила Киченок дебютировала в первой десятке парного рейтинга WTA

Люда стала третьей украинкой, которой покорилось это достижение

Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Бокс | 22 августа 2022, 06:23 6
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа

Супервайзер отметил: в боксе оценивают раунд за раундом, а не бой в целом

«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
Бокс | 21.08.2022, 13:28
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Бокс | 21.08.2022, 19:01
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Футбол | 22.08.2022, 12:11
Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Calm
Норм, потрібні досвідчені гравці!!
Ответить
+2
Умник
Ура земляк вернулся. Интересно будет посмотреть
Ответить
+1
anacreon
Гівняний Шахтар, вибачте. Українські футболісти ледве якось прилаштувалися в європейських чемпіонат. Зірок з неба не хватають, але все одно грають. А тут Шахтар прийшов і повернув у упл-болото, помахавши грошима....
Це все, що вам треба знати про академію Шахтаря та її успішність. Поки Динамо кожен рік підтягує з академії молодь до основного складу - Шахтар ходить по чемпіонатах Угорщини та Бельгії і підбирає тих, кого в свій час забракував, як непотріб на фоні бразильців.
Нафік вам 28-річний футболіст? Молодого 20-річного вихованця з академії нема? Петряк це абсолютно посередній, який в дношному чемпіонаті Угорщини не блищав. Що він дасть Шаїхтарю? У 20-річного вихованця хоч є бажання рости і доводити себе. А 28-річні вже лише на пенсію чекають і поволі деградують.
 
Ответить
0
Макс Максов
Ну реактивних вінгерів, тепер точно вистачає! Може навіть бути перебір, якщо ще Швед прийде... Але це на краще, можливо хоч тепер Івана в збірну запросять!
Ответить
0
Dreifus
Мудрик на выход?
Ответить
0
Злий Глобинець
З поверненням у найкращий клуб України! Попереду матчі в Лізі Чемпіонів - не підведи!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
20.08.2022, 19:15 4
Бокс
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
20.08.2022, 17:50 57
Футбол
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
21.08.2022, 02:56 9
Бокс
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 22
Футбол
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности