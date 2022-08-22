ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер

Украинский полузащитник Иван Петряк перешел в «Шахтер» из венгерского ФК «МОЛ Фехервар».

Контракт с игроком подписан на 4 года.

28-летний футболист уже выступал в составе «горняков». В сезоне-2017/18 он сыграл за донецкую команду в 17 матчах, отличившись 2 голами.

Летом 2019-го Петряк подписал контракт с ФК «МОЛ Фехервар», за который выступал в течение последних 3 лет (124 матча, 28 мячей, 26 ассистов).

Ранее «Шахтер» вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из «Ференцвароша».