ОФИЦИАЛЬНО. Петряк спустя три года вернулся в Шахтер
Украинский футболист снова будет защищать цвета донецкого клуба
Украинский полузащитник Иван Петряк перешел в «Шахтер» из венгерского ФК «МОЛ Фехервар».
Контракт с игроком подписан на 4 года.
28-летний футболист уже выступал в составе «горняков». В сезоне-2017/18 он сыграл за донецкую команду в 17 матчах, отличившись 2 голами.
Летом 2019-го Петряк подписал контракт с ФК «МОЛ Фехервар», за который выступал в течение последних 3 лет (124 матча, 28 мячей, 26 ассистов).
Ранее «Шахтер» вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из «Ференцвароша».
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Це все, що вам треба знати про академію Шахтаря та її успішність. Поки Динамо кожен рік підтягує з академії молодь до основного складу - Шахтар ходить по чемпіонатах Угорщини та Бельгії і підбирає тих, кого в свій час забракував, як непотріб на фоні бразильців.
Нафік вам 28-річний футболіст? Молодого 20-річного вихованця з академії нема? Петряк це абсолютно посередній, який в дношному чемпіонаті Угорщини не блищав. Що він дасть Шаїхтарю? У 20-річного вихованця хоч є бажання рости і доводити себе. А 28-річні вже лише на пенсію чекають і поволі деградують.