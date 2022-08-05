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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 17:21 | Обновлено 05 августа 2022, 17:27
1774
5

ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера

Воспитанник клуба подписал с «горняками» пятилетнее соглашение

05 августа 2022, 17:21 | Обновлено 05 августа 2022, 17:27
1774
5
ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Украинский полузащитник Александр Зубков вернулся в «Шахтер». Контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года.

Александр Зубков – воспитанник Академии «горняков». В составе «Шахтера» U-19 был финалистом Юношеской лиги УЕФА, в главной команде дебютировал 23 сентября 2015 года и провел 23 матча.

Один сезон отыграл на правах аренды в «Мариуполе» (22 матча, 8 мячей, 3 ассиста). С 2019 года выступал за «Ференцварош» (110 матчей, 19 мячей, 23 ассиста), с которым трижды становился чемпионом Венгрии.

С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. 7 октября 2020 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 21 матч.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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Макс Максов
З поверненням!
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+2
Burevestnik
чи буде Мудрик бунтувати ?
Зубков - його конкурент. 
тобто, не завжди Мудрик буде в основі.

ТАТОТАКЕ
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0
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Remark
Нечего было ему делать в команде усатого полководца. Хорошее усиление для Шахты, только не понятно на какой позиции он будет выступать. Слева вроде Мудрик застолбил себе место в основе.
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