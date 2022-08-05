ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера

Украинский полузащитник Александр Зубков вернулся в «Шахтер». Контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года.

Александр Зубков – воспитанник Академии «горняков». В составе «Шахтера» U-19 был финалистом Юношеской лиги УЕФА, в главной команде дебютировал 23 сентября 2015 года и провел 23 матча.

Один сезон отыграл на правах аренды в «Мариуполе» (22 матча, 8 мячей, 3 ассиста). С 2019 года выступал за «Ференцварош» (110 матчей, 19 мячей, 23 ассиста), с которым трижды становился чемпионом Венгрии.

С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. 7 октября 2020 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 21 матч.