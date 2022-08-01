Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Украинский легионер венгерского клуба не против продолжить карьеру в другой команде
Украинский легионер «Ференцвароша» Александр Зубков намекнул на уход из венгерского клуба.
В комментариях к посту в инстаграме один из фанатов «фради» призвал Зубкова покинуть венгерский клуб, на что украинец ответил: «Надеюсь, скоро так и будет». Позже футболист удалил эту реплику.
Отметим, что «Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. В этом сезоне Александр на поле не появлялся.
Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Зубкова ведет донецкий «Шахтер».
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