Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов

Украинский легионер «Ференцвароша» Александр Зубков намекнул на уход из венгерского клуба.

В комментариях к посту в инстаграме один из фанатов «фради» призвал Зубкова покинуть венгерский клуб, на что украинец ответил: «Надеюсь, скоро так и будет». Позже футболист удалил эту реплику.

Отметим, что «Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. В этом сезоне Александр на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Зубкова ведет донецкий «Шахтер».



