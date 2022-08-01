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  4. Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 12:07 |
1007
1

Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов

Украинский легионер венгерского клуба не против продолжить карьеру в другой команде

01 августа 2022, 12:07 |
1007
1
Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский легионер «Ференцвароша» Александр Зубков намекнул на уход из венгерского клуба.

В комментариях к посту в инстаграме один из фанатов «фради» призвал Зубкова покинуть венгерский клуб, на что украинец ответил: «Надеюсь, скоро так и будет». Позже футболист удалил эту реплику.

Отметим, что «Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. В этом сезоне Александр на поле не появлялся. 

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Зубкова ведет донецкий «Шахтер».


 

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Александр Зубков Ференцварош Станислав Черчесов
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Бензар Євген
Черчесова звідусіль зі всих команд згодом просили на вихід, бо він дуже пихатий самозакоханий фізрук бий-біжи.
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