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  4. Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 16:12 |
1207
2

Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову

Команду могут пополнить опытные игроки

18 июля 2022, 16:12 |
1207
2
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сегодня вечером защитник Ярослав Ракицкий должен прибыть в расположение «Шахтера», который работает в Нидерландах.

Завтра клуб может объявить о подписании контракта. Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в Турцию.

Кроме того, «Шахтер» продолжает переговоры с «Ференцварошем» по поводу вингера Александра Зубкова. Контракт украинца истекает в 2024 году.

Стороны на продвинутой стадии переговоров.

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Источник Чистий підкаст
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Burevestnik
та що ж це таки робиться... Що ж це сайт суперечить сам собі ?
Рак то в Шахтар, то в Турцію, знову в Шахтар...
Десь якийсь Експерд щось бовкнув - оте бовкання на сайті.
не гарно виходить...
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