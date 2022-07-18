Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сегодня вечером защитник Ярослав Ракицкий должен прибыть в расположение «Шахтера», который работает в Нидерландах.

Завтра клуб может объявить о подписании контракта. Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в Турцию.

Кроме того, «Шахтер» продолжает переговоры с «Ференцварошем» по поводу вингера Александра Зубкова. Контракт украинца истекает в 2024 году.

Стороны на продвинутой стадии переговоров.