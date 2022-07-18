Украина. Премьер лига18 июля 2022, 16:12 |
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Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Команду могут пополнить опытные игроки
18 июля 2022, 16:12 |
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, сегодня вечером защитник Ярослав Ракицкий должен прибыть в расположение «Шахтера», который работает в Нидерландах.
Завтра клуб может объявить о подписании контракта. Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в Турцию.
Кроме того, «Шахтер» продолжает переговоры с «Ференцварошем» по поводу вингера Александра Зубкова. Контракт украинца истекает в 2024 году.
Стороны на продвинутой стадии переговоров.
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Рак то в Шахтар, то в Турцію, знову в Шахтар...
Десь якийсь Експерд щось бовкнув - оте бовкання на сайті.
не гарно виходить...