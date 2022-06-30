«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера

Вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед забавно отреагировал на новость о том, что он попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».

«Если это правда – завтра еду, на ровере (велосипед - прим.)», – заявил Швед.

Сообщалось, что в его кандидатура заинтересовала Игора Йовичевича, который должен возглавить «Шахтер».

Швед в прошлом сезоне сыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с «Мехеленом» рассчитан до 30 июня 2024 года.