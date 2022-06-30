Украина. Премьер лига30 июня 2022, 03:50 |
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«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
Марьян готов в любое время перейти в украинский клуб
30 июня 2022, 03:50 |
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Вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед забавно отреагировал на новость о том, что он попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».
«Если это правда – завтра еду, на ровере (велосипед - прим.)», – заявил Швед.
Сообщалось, что в его кандидатура заинтересовала Игора Йовичевича, который должен возглавить «Шахтер».
Швед в прошлом сезоне сыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с «Мехеленом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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