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  4. «Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 03:50 |
81
0

«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера

Марьян готов в любое время перейти в украинский клуб

30 июня 2022, 03:50 |
81
0
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
ФК Мехелен. Марьян Швед

Вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед забавно отреагировал на новость о том, что он попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».

«Если это правда – завтра еду, на ровере (велосипед - прим.)», – заявил Швед.

Сообщалось, что в его кандидатура заинтересовала Игора Йовичевича, который должен возглавить «Шахтер».

Швед в прошлом сезоне сыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с «Мехеленом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Источник: Днепр-1 рассматривает только вариант с иностранным тренером
трансферы Шахтер Донецк Игор Йовичевич Мехелен Марьян Швед трансферы УПЛ
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Источник Брутальный футбол
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