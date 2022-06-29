Источник: Шахтер хочет подписать Марьяна Шведа

Вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».

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Сообщается, что в этом приглашении заинтересован лично Игор Йовичевич, желавший видеть Марьяна еще в СК «Днепр-1». Тогда «Мехелен» требовал 2 млн евро, а в аренде с правом выкупа отказал.

По информации источника, «Мехелену» снова могут предложить вариант аренды с правом выкупа. Конкретика появится после официального заключения контракта между Йовичевичем и «Шахтером».

Швед в прошлом сезоне сыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с «Мехеленом» рассчитан до 30 июня 2024 года.