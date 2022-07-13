ЛНЗ подписал трех новичков, игравших за Минай, Волынь и Металлист 1925

Черкасский клуб ЛНЗ подписал вингера «Металлиста 1925» Антона Савина и атакующего полузащитника «Волыни» Андрея Ляшенко.

Также ЛНЗ подписал игрока из Миная Олега Синегуба. 33-летний левый защитник будет играть под номером 89. До перехода в ЛНЗ Синегуб выступал в «Минае» и «Ингульце». А еще раньше – в «Черкасском Днепре».

Олег Синегуб: «Переход в ЛНЗ был моей инициативой. Хотелось быть поближе к дому. Я связался с Александром Ковпаком, с которым мы играли раньше в Черкасском Днепре, и спросил, не ищут ли они левого защитника. Он поговорил с Юрием Бакаловым, и через несколько дней ЛНЗ сделал шаг навстречу. Мы договорились о сотрудничестве».

Антон Савин: «Я был дома с семьей, позвонил агент, сказал, что ЛНЗ хочет видеть меня у себя в команде, сразу на контракт. Обсудили условия, и на следующий день я уже сказал, что согласен перейти. У меня были еще варианты, но от ЛНЗ я увидел интерес во мне и сразу была конкретика, никто не ходил вокруг. Слышал о команде перед приездом очень много. Хороший, солидный и амбициозный проект, потому долго не думал.

Я доволен, что выбрал ЛНЗ. Здесь все на самом высоком уровне, начиная от отношения к футболистам, тренировочный процесс, восстановление, тренерский штаб, персонал, руководство. Здесь все как одно целое. ЛНЗ просто должен быть в УПЛ! И обязательно будет! Мне и моей семье нравится в Черкассах, я родился в этом городе и рад, что вернулся».

Андрей Ляшенко: «Мне позвонил агент и сказал, что ЛНЗ интересуется мной. Потом уже я поговорил со спортивным директором клуба Евгением Тарасенко, мы обо всем договорились и решил перейти. Во-первых, здесь очень профессиональный и хороший тренер, у которого я могу многому научиться, во-вторых, здесь команда, которая с каждым месяцем двигается вперед. Это то, что мне подходит. Следил за командой из Второй лиги, она была на слуху. В кубке очень хорошо играли. Все нравится, коллектив хороший».