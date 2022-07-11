ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ворсклы перешел в Стяуа

30-летний бывший центральный защитник «Ворсклы» Йоонас Тамм перешел в румынскую «Стяуа».

По завершении сезона-2021/22 Тамм покинул полтавский клуб на правах свободного агента, что и позволило ему перебраться в Румынию абсолютно бесплатно.

По данным Transfermarkt, контракт эстонского центрбека со «Стяуа» рассчитан на один сезон.

В Украине, помимо «Ворсклы», Тамм выступал в составе «Десны». Всего в УПЛ на его счету 48 матчей и 3 забитых мяча.