Румыния11 июля 2022, 14:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ворсклы перешел в Стяуа
Йоонас Тамм продолжит карьеру в Румынии
11 июля 2022, 14:56 |
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30-летний бывший центральный защитник «Ворсклы» Йоонас Тамм перешел в румынскую «Стяуа».
По завершении сезона-2021/22 Тамм покинул полтавский клуб на правах свободного агента, что и позволило ему перебраться в Румынию абсолютно бесплатно.
По данным Transfermarkt, контракт эстонского центрбека со «Стяуа» рассчитан на один сезон.
В Украине, помимо «Ворсклы», Тамм выступал в составе «Десны». Всего в УПЛ на его счету 48 матчей и 3 забитых мяча.
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