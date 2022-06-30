Украина. Премьер лига30 июня 2022, 14:37 | Обновлено 30 июня 2022, 14:38
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Защитник Йоонас Тамм попрощался с Ворсклой
Эстонский футболист покидает Украину
30 июня 2022, 14:37 | Обновлено 30 июня 2022, 14:38
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Защитник «Ворсклы» Йоонас Тамм у себя в соцсетях попрощался с полтавским клубом:
«Спасибо за памятные времена. Желаю удачи во всем «Ворскле» и всем фанатам», - написал Тамм.
Тамм выступал за «Ворсклу» с лета прошлого года. Вторую половину сезона 2021/2022 провел в аренде во «Флоре». На счету 30-летнего эстонца 1 гол в 17 матчах за «Ворсклу» во всех турнирах.
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