Защитник Йоонас Тамм попрощался с Ворсклой

Защитник «Ворсклы» Йоонас Тамм у себя в соцсетях попрощался с полтавским клубом:

«Спасибо за памятные времена. Желаю удачи во всем «Ворскле» и всем фанатам», - написал Тамм.

Тамм выступал за «Ворсклу» с лета прошлого года. Вторую половину сезона 2021/2022 провел в аренде во «Флоре». На счету 30-летнего эстонца 1 гол в 17 матчах за «Ворсклу» во всех турнирах.