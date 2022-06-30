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  4. Защитник Йоонас Тамм попрощался с Ворсклой
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 14:37 | Обновлено 30 июня 2022, 14:38
241
0

Защитник Йоонас Тамм попрощался с Ворсклой

Эстонский футболист покидает Украину

30 июня 2022, 14:37 | Обновлено 30 июня 2022, 14:38
241
0
Защитник Йоонас Тамм попрощался с Ворсклой
ФК Ворскла. Йоонас Тамм

Защитник «Ворсклы» Йоонас Тамм у себя в соцсетях попрощался с полтавским клубом:

«Спасибо за памятные времена. Желаю удачи во всем «Ворскле» и всем фанатам», - написал Тамм.

Тамм выступал за «Ворсклу» с лета прошлого года. Вторую половину сезона 2021/2022 провел в аренде во «Флоре». На счету 30-летнего эстонца 1 гол в 17 матчах за «Ворсклу» во всех турнирах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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