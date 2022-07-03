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Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 11:33 | Обновлено 03 июля 2022, 12:00
2912
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков

Клуб из Кривого Рога остался без половины состава

03 июля 2022, 11:33 | Обновлено 03 июля 2022, 12:00
2912
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
ФК Кривбасс

«Кривбасс», который по итогам прошлого сезона повысился в классе и сыграет в украинской Премьер-лиги, явил об уходе половины игроков.

Клуб из Кривого Рога покинули сразу 18 футболистов. Это Владимир Заименко, Денис Балан, Глеб Бухал, Даниил Полонский, Денис Васин, Андрей Мостовой, Роман Лепка, Александр Пятов, Назар Малиновский, Алексей Збунь, Александр Горват, Дмитрий Чернявский, Евгений Павлюк, Артем Гордий, Вагнер Гонсалвез и Иван Семенихин.

Напомним, новый главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сейчас строит новую команду. Ранее клуб подписал его сына, защитника Виталия Вернидуба, а также полузащитника Дмитрия Хомченовского.

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Источник ФК Кривбасс
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