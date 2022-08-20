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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в финский клуб
Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 17:10 |
753
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в финский клуб

Наджиб Якубу стал игроком «Ильвес Тампере»

20 августа 2022, 17:10 |
753
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в финский клуб
ФК Ильвес Тампере. Наджиб Якубу

Финский клуб «Ильвес Тампере» официально сообщил о подписании полузащитника «Ворсклы» Наджиба Якубу. Контракт с 22-летнем ганцем рассчитан на один год.

Якубу воспользовался опций приостановления контракта с «Ворсклой». При этом не ищвестно, идет ли речь об аренде или о полноценном переходе игрока в «Ильвес Тампере».

Прошлый сезон Якубу доигрывал в испанском «Луго».

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