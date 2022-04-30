ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел в испанский Луго

21-летний ганский полузащитник «Ворсклы» Наджиб Якубу продолжит карьеру в испанском «Луго».

Сообщается, что Якубу уже присоединился к новой команде.

Официально «Ворскла» не уточняет, на каких правах состоялся трансфер, но по данным Transfermarkt, речь идет об аренде до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Якубу играл за «Ворсклу» с сентября 2018 года. На его счету 63 поединка за полтавчан, в которых он отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.