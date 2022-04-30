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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел в испанский Луго

Наджиб Якубу выступал за полтавчан с сентября 2018 года

  • 30.04.2022 21:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел в испанский Луго
© facebook.com/fcvorskla

21-летний ганский полузащитник «Ворсклы» Наджиб Якубу продолжит карьеру в испанском «Луго».

Сообщается, что Якубу уже присоединился к новой команде.

Официально «Ворскла» не уточняет, на каких правах состоялся трансфер, но по данным Transfermarkt, речь идет об аренде до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Якубу играл за «Ворсклу» с сентября 2018 года. На его счету 63 поединка за полтавчан, в которых он отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Источник — ФК Ворскла

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