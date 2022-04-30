ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел в испанский Луго

21-летний ганский полузащитник «Ворсклы» Наджиб Якубу продолжит карьеру в испанском «Луго».
Сообщается, что Якубу уже присоединился к новой команде.
Официально «Ворскла» не уточняет, на каких правах состоялся трансфер, но по данным Transfermarkt, речь идет об аренде до конца текущего сезона с опцией выкупа.
Якубу играл за «Ворсклу» с сентября 2018 года. На его счету 63 поединка за полтавчан, в которых он отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Источник — ФК Ворскла
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