Золотов вернулся в Колос после аренды в Бастии
В чемпионате Франции белорус провел лишь один матч
Защитник Николай Золотов вернулся в «Колос» после аренды в «Бастии». Белорус провел лишь один матч за французскую команду.
Золотов стал игроком «Колоса» в январе 2021 года. В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Украины, не отметившись результативными действиями.
В июле к «Колосу» присоединились защитники Роман Гончаренко, Владислав Емец и Сергей Болбат, а также нападающий Кирилл Попов. Продлил контракт с клубом защитник Алексей Зозуля.
Ранее сообщалось, что «Колос» планирует провести семь контрольных матчей в рамках первого тренировочного сбора. Среди соперников – «Александрия», «Ингулец» и «Металлист 1925».
Старт нового сезона в украинской Премьер-лиге запланирован на 23 августа. Колос планирует проводить домашние матчи чемпионата в Киеве.
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