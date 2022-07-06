Защитник Николай Золотов вернулся в «Колос» после аренды в «Бастии». Белорус провел лишь один матч за французскую команду.

Золотов стал игроком «Колоса» в январе 2021 года. В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Украины, не отметившись результативными действиями.

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В июле к «Колосу» присоединились защитники Роман Гончаренко, Владислав Емец и Сергей Болбат, а также нападающий Кирилл Попов. Продлил контракт с клубом защитник Алексей Зозуля.

Ранее сообщалось, что «Колос» планирует провести семь контрольных матчей в рамках первого тренировочного сбора. Среди соперников – «Александрия», «Ингулец» и «Металлист 1925».

Старт нового сезона в украинской Премьер-лиге запланирован на 23 августа. Колос планирует проводить домашние матчи чемпионата в Киеве.