Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотов вернулся в Колос после аренды в Бастии
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 15:41 | Обновлено 06 июля 2022, 15:55
7
0

Золотов вернулся в Колос после аренды в Бастии

В чемпионате Франции белорус провел лишь один матч

06 июля 2022, 15:41 | Обновлено 06 июля 2022, 15:55
7
0
Золотов вернулся в Колос после аренды в Бастии
ФК Колос. Николай Золотов

Защитник Николай Золотов вернулся в «Колос» после аренды в «Бастии». Белорус провел лишь один матч за французскую команду.

Золотов стал игроком «Колоса» в январе 2021 года. В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Украины, не отметившись результативными действиями.

В июле к «Колосу» присоединились защитники Роман Гончаренко, Владислав Емец и Сергей Болбат, а также нападающий Кирилл Попов. Продлил контракт с клубом защитник Алексей Зозуля.

Ранее сообщалось, что «Колос» планирует провести семь контрольных матчей в рамках первого тренировочного сбора. Среди соперников – «Александрия», «Ингулец» и «Металлист 1925».

Старт нового сезона в украинской Премьер-лиге запланирован на 23 августа. Колос планирует проводить домашние матчи чемпионата в Киеве.

По теме:
Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду
Агенты фулбека Шахтера прибыли в Италию для организации трансфера
Соломон прибыл на медосмотр в Фулхэм
Николай Золотов Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Война | 05 июля 2022, 16:45 0
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре

Сегодня было много сбитых ракет

Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
Футбол | 05 июля 2022, 20:05 13
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022

В стране считают, что лететь в Катар не стоит

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 06.07.2022, 10:05
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Футбол | 06.07.2022, 11:53
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма
Футбол | 06.07.2022, 09:55
Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма
Аякс согласовал контракт с форвардом Тоттенхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
06.07.2022, 01:17
Футбол
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
04.07.2022, 11:23 10
Футбол
Шахтер может подать в суд на ФИФА
Шахтер может подать в суд на ФИФА
05.07.2022, 10:17 19
Футбол
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
05.07.2022, 17:48 5
Теннис
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
04.07.2022, 09:59 1
Война
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
05.07.2022, 19:22
Теннис
Саша, бай-бай
Саша, бай-бай
05.07.2022, 10:42 36
Футбол
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
04.07.2022, 21:35 7
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем