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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с голкипером
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 20:50 |
855
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с голкипером

Денис Шелихов покидает харьковский клуб

12 июля 2022, 20:50 |
855
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с голкипером
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером Денисом Шелиховым.

Шелихов выступал за «Металлист 1925» с лета прошлого года. В прошлом сезоне 33-летний вратарь принял участие в двух матчах – один в УПЛ и один в Кубке Украины.

Ранее «Металлист 1925» подписал Ярослава Мартынюка.

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Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 2
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romario1501
ОФІЦІЙНО. Металіст 1925 року попрощався з голкіпером )))Голкіперу тільки 97 років міг би ще грати і грати )))
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