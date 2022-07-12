Украина. Премьер лига12 июля 2022, 20:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с голкипером
Денис Шелихов покидает харьковский клуб
12 июля 2022, 20:50 |
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером Денисом Шелиховым.
Шелихов выступал за «Металлист 1925» с лета прошлого года. В прошлом сезоне 33-летний вратарь принял участие в двух матчах – один в УПЛ и один в Кубке Украины.
Ранее «Металлист 1925» подписал Ярослава Мартынюка.
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Комментарии 2
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ОФІЦІЙНО. Металіст 1925 року попрощався з голкіпером )))Голкіперу тільки 97 років міг би ще грати і грати )))
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