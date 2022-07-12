ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с голкипером

Клуб УПЛ «Металлист 1925» официально сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером Денисом Шелиховым.

Шелихов выступал за «Металлист 1925» с лета прошлого года. В прошлом сезоне 33-летний вратарь принял участие в двух матчах – один в УПЛ и один в Кубке Украины.

Ранее «Металлист 1925» подписал Ярослава Мартынюка.