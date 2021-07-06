ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вратаря и хавбека

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контрактов с вратарем Денисом Шелиховым и полузащитником Евгением Протасовым.
32-летний Шелихов минувший сезон провел в составе «ВПК-Агро». 23-летний Протасов прошлый чемпионат отыграл в «Волыни».
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Источник — ФК Металлист 1925
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