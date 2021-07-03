Первые новички. Металлист 1925 объявил о переходе двух полузащитников

«Металлист 1925», который сезон 2021/22 проведет в УПЛ, объявил о подписании первых новичков этим летом.

Контракты с командой подписали полузащитники Максим Задерака и Ростислав Русин.

25-летний Русин минувший сезон провел в «Рухе», а 26-летний Задерака вернулся в Украину после выступления в Армении за «Арарат».