Первые новички. Металлист 1925 объявил о переходе двух полузащитников

«Металлист 1925», который сезон 2021/22 проведет в УПЛ, объявил о подписании первых новичков этим летом.
Контракты с командой подписали полузащитники Максим Задерака и Ростислав Русин.
25-летний Русин минувший сезон провел в «Рухе», а 26-летний Задерака вернулся в Украину после выступления в Армении за «Арарат».
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Источник — ФК Металлист 1925
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