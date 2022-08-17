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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 16:12 |
948
2

ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Зари перешел в бельгийский Дендер

За Валерия Дубко луганчане в феврале заплатили 100 тысяч евро

17 августа 2022, 16:12 |
948
2
ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Зари перешел в бельгийский Дендер
fcvdendereh.be

21-летний центрбек «Зари» Валерий Дубко продолжит карьеру в Бельгии.

Украинец подписал 3-летний контракт с клубом второго дивизиона «Дендер». Финансовые аспекты сделки не раскрываются, но по данным Transfermarkt, Дубко переехал в Бельгию свободным агентом.

Примечательно, что «Заря» подписала Дубко в начале февраля нынешнего года из «Ворсклы», оформив с игроком трехлетний контракт и заплатив за трансфер 100 тысяч евро.

На счету Дубко 2 матча за сборную Украины U-21.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
перспективний хлопець. я думаю, Ворскла його прошляпила
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0
Алексей Юрченко
А як вони кордони перетинають? Чи для футболістів нема обмежень ніяких?
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