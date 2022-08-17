ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Зари перешел в бельгийский Дендер

21-летний центрбек «Зари» Валерий Дубко продолжит карьеру в Бельгии.

Украинец подписал 3-летний контракт с клубом второго дивизиона «Дендер». Финансовые аспекты сделки не раскрываются, но по данным Transfermarkt, Дубко переехал в Бельгию свободным агентом.

Примечательно, что «Заря» подписала Дубко в начале февраля нынешнего года из «Ворсклы», оформив с игроком трехлетний контракт и заплатив за трансфер 100 тысяч евро.

На счету Дубко 2 матча за сборную Украины U-21.