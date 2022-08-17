Украина. Премьер лига17 августа 2022, 16:12 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Зари перешел в бельгийский Дендер
За Валерия Дубко луганчане в феврале заплатили 100 тысяч евро
17 августа 2022, 16:12 |
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21-летний центрбек «Зари» Валерий Дубко продолжит карьеру в Бельгии.
Украинец подписал 3-летний контракт с клубом второго дивизиона «Дендер». Финансовые аспекты сделки не раскрываются, но по данным Transfermarkt, Дубко переехал в Бельгию свободным агентом.
Примечательно, что «Заря» подписала Дубко в начале февраля нынешнего года из «Ворсклы», оформив с игроком трехлетний контракт и заплатив за трансфер 100 тысяч евро.
На счету Дубко 2 матча за сборную Украины U-21.
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Комментарии 2
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перспективний хлопець. я думаю, Ворскла його прошляпила
А як вони кордони перетинають? Чи для футболістів нема обмежень ніяких?
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