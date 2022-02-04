ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского защитника

Клуб УПЛ «Заря» проинформировал о подписании контракта с украинским защитником Валерием Дубко.
Игрок оформил договор до декабря 2025 года.
20-летний Дубко дебютировал в УПЛ в составе «Ворсклы», а в нынешнем сезоне был основным игроком «Черноморца».
Дубко в текущем чемпионате провел 18 матчей.
Источник — ФК Заря
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