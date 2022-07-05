Верес может подписать трех игроков

Ровенский «Верес» рассматривает возможность подписания трех игроков.

В ровенский клуб могут перейти полузащитник «Металлиста» Артур Мурза, хавбек «Подолья» Владимир Савошко и защитник «Оболони» Владимир Дмитренко.

Напомним, что «Верес» перед новым сезоном УПЛ подписал вратаря Арсения Коркодыма, а также трех защитников Романа Гагуна, Николая Квасного и Василия Курко.

Также клуб из Ровно продлил контракты с защитниками Романом Мирошником и Артемом Данилюком, нападающим Михаилом Сергийчуком.

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Верес» занял девятое место в Премьер-лиге. Старт нового чемпионата предварительно назначен на 23 августа.