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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 10:13 | Обновлено 05 июля 2022, 10:23
302
0

Верес может подписать трех игроков

Клуб могут усилить исполнители из «Оболони», «Подолья» и «Металлиста»

05 июля 2022, 10:13 | Обновлено 05 июля 2022, 10:23
302
0
Верес может подписать трех игроков
ФК Оболонь. Артур Мурза

Ровенский «Верес» рассматривает возможность подписания трех игроков.

В ровенский клуб могут перейти полузащитник «Металлиста» Артур Мурза, хавбек «Подолья» Владимир Савошко и защитник «Оболони» Владимир Дмитренко.

Напомним, что «Верес» перед новым сезоном УПЛ подписал вратаря Арсения Коркодыма, а также трех защитников Романа Гагуна, Николая Квасного и Василия Курко.

Также клуб из Ровно продлил контракты с защитниками Романом Мирошником и Артемом Данилюком, нападающим Михаилом Сергийчуком.

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Верес» занял девятое место в Премьер-лиге. Старт нового чемпионата предварительно назначен на 23 августа.

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Верес Ровно Оболонь Киев Металлист Харьков Подолье Хмельницкий трансферы трансферы УПЛ Владимир Савошко Владимир Дмитренко Артур Мурза
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Источник Sportarena
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